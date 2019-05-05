2019-05-05T14:43:27+03:00
Общество

Степь в огне: на трассе под Новосибирском полыхает пожар

Вдоль трассы в Новосибирской области горит степь
Надежда ЯРКОВА
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Под Новосибирском горят большие площади травы. Фото и видео: Вячеслав Ашурков.Под Новосибирском горят большие площади травы. Фото и видео: Вячеслав Ашурков.
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В Новосибирской области продолжаются стихийные пожары и сейчас горит трава вдоль трассы.

— Как горит степь. Вчера возле трассы К-12, не доезжая до Колывани около пяти километров, — поделился на своей странице в соцсетях руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Напомним, в начале мая на всей территории Новосибирской области был введен особый противопожарный режим. Запрет на разведение костров и поджог сухой травы будет действовать на всей территории региона по 12 мая.

Под Новосибирском горит степь..

ИСТОЧНИК KP.RU

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