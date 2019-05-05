Степь в огне: на трассе под Новосибирском полыхает пожар

СЕГОДНЯ 14:43 2019-05-05T14:43:27+03:00

Под Новосибирском горят большие площади травы. Фото и видео: Вячеслав Ашурков.

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В Новосибирской области продолжаются стихийные пожары и сейчас горит трава вдоль трассы.

— Как горит степь. Вчера возле трассы К-12, не доезжая до Колывани около пяти километров, — поделился на своей странице в соцсетях руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Напомним, в начале мая на всей территории Новосибирской области был введен особый противопожарный режим. Запрет на разведение костров и поджог сухой травы будет действовать на всей территории региона по 12 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/706899" frameborder="0"></iframe> Под Новосибирском горит степь..

ИСТОЧНИК KP.RU