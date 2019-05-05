2019-05-05T13:00:18+03:00
Общество

Впервые стала мамой: биатлонистка Ольга Вилухина родила сына

У серебряного призера Олимпиады в Сочи — новосибирской спортсменки родился сын
Надежда ЯРКОВА
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Ольга Вилухина 5 мая родила первенца - мальчика.Ольга Вилухина 5 мая родила первенца - мальчика.Фото: "КП" Архив
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Российская биатлонистка Ольга Вилухина сегодня, 5 мая в Новосибирске родила первенца - мальчика. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщила сама спортсменка.

— Мы родились! 5 мая в 7:19 утра. Вес 3230, рост 51 сантиметров. Роман Валерьевич, мы тебя долго ждали, сокровище наше! Ты наше счастье и смысл жизни! — написала на своей странице Ольга Вилухина.

Напомним, на зимней Олимпиаде в Сочи в 2014 году Ольга Вилухина завоевала две серебряные медали, однако в 2017 году ее лишили наград и отстранили от участия в Олимпийских играх.

Ольга Вилухина — новосибирская биатлонистка, трехкратная чемпионка России, мастер спорта международного класса, в сборную России попала в 2009 году. Свою спортивную карьеру завершила в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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