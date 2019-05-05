2019-05-05T11:42:56+03:00
Дом. Семья

Кот в мешке: сибирячка нашла сумку с брошенным животным

В Бердске на улице нашли брошенную сумку — а в ней живого кота
Надежда ЯРКОВА
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В красной сумке оказался рыжий котик. Фото: vk.com/berdsk_online.В красной сумке оказался рыжий котик. Фото: vk.com/berdsk_online.
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Девушка не смогла взять найденного на улице кота, но за его судьбу переживает и надеется, что он найдет добрых хозяев.

— Возле ТРЦ «Астор» в стороне гаражей, прямо возле тропинки лежит кот в сумке. Кто-то оставил. Спешу на работу, не могу ничем помочь, кто-нибудь помогите чем кто может. Покормить, забрать! Если кто-то чем поможет, сообщите, пожалуйста. Переживаю, — написала неравнодушная сибирячка в группу «Бердск Онлайн».

По всей видимости, кто-то решил избавиться от надоевшего животного и не придумал ничего лучше, чем оставить его в сумке на улице, положив ее под дерево.

Фото кота не оставило равнодушным сибиряков, которые в комментариях пытаются выяснить, забрал ли кто уже «брошенку», отмечая при этом его красоту. Вот что пишут пользователи соцсетей:

— Красивый котейка, бесчеловечно...,- замечает один.

— Что происходит с людьми? — добавляет второй.

— Кто-нибудь забрал кота? — интересуется третий.

По всей видимости, от животного решили таким образом избавиться. Фото: vk.com/berdsk_online.

По всей видимости, от животного решили таким образом избавиться. Фото: vk.com/berdsk_online.

ИСТОЧНИК KP.RU

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