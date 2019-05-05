Кто у нас такой несмелый: посмотрите, как белые медвежата учатся плавать

СЕГОДНЯ 10:19 2019-05-05T10:19:51+03:00

Оказалось, что девочка пока боится плавать, а вот ее братишка в воде уже освоился

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В новосибирском зоопарке сибирячка Анна Новикова сняла очередное забавное видео с белыми медвежатами. В этот раз, как брат с сестрой проводят время у бассейна с водой.

Детки белых медведей Герды и Кая растут не по дням, а по часам и каждый день удивляют посетителей чем-то новеньким. Так сейчас, когда в бассейн к Герде и медвежатам налили воды, брат и сестра позабавили новосибирцев такой разной реакцией на воду. Медвежонок, например, быстро освоился в воде и с удовольствием играет и с кусочками канистры и с мячиками, которые плавают в бассейне. А вот его сестренка к воде пока относится настороженно, плавать боится и сидит рядом, наблюдая со стороны на водные игры брата.

Новосибирцев это трогательное видео не оставило равнодушными. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Молодец малыш, плавает уже, медведица умница, все у нее под контролем, — отмечает один.

— Молодец, уже плавает. А что же второй медвежонок такой несмелый? — удивляется второй.

— Ну что же девочка такая несмелая? Может она слабенькая? Шилка смелая девочка была, любопытная, все за мамой повторяла, — делится третий.

— Девочка так любит сидеть лапки разлядывать, такая прям модель, — отмечает четвертый.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/706858" frameborder="0"></iframe> Игры медвежат у бассейна в зоопарке..

ИСТОЧНИК KP.RU