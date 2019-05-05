2019-05-05T10:19:51+03:00
Дом. Семья

Кто у нас такой несмелый: посмотрите, как белые медвежата учатся плавать

Оказалось, что девочка пока боится плавать, а вот ее братишка в воде уже освоился
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Медвежата по-разному проводят время у бассейна. Стоп-кадр с видео: Анна Новикова.Медвежата по-разному проводят время у бассейна. Стоп-кадр с видео: Анна Новикова.
Изменить размер текста:

В новосибирском зоопарке сибирячка Анна Новикова сняла очередное забавное видео с белыми медвежатами. В этот раз, как брат с сестрой проводят время у бассейна с водой.

Детки белых медведей Герды и Кая растут не по дням, а по часам и каждый день удивляют посетителей чем-то новеньким. Так сейчас, когда в бассейн к Герде и медвежатам налили воды, брат и сестра позабавили новосибирцев такой разной реакцией на воду. Медвежонок, например, быстро освоился в воде и с удовольствием играет и с кусочками канистры и с мячиками, которые плавают в бассейне. А вот его сестренка к воде пока относится настороженно, плавать боится и сидит рядом, наблюдая со стороны на водные игры брата.

Новосибирцев это трогательное видео не оставило равнодушными. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Молодец малыш, плавает уже, медведица умница, все у нее под контролем, — отмечает один.

— Молодец, уже плавает. А что же второй медвежонок такой несмелый? — удивляется второй.

— Ну что же девочка такая несмелая? Может она слабенькая? Шилка смелая девочка была, любопытная, все за мамой повторяла, — делится третий.

— Девочка так любит сидеть лапки разлядывать, такая прям модель, — отмечает четвертый.

Игры медвежат у бассейна в зоопарке..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Впервые стала мамой: биатлонистка Ольга Вилухина родила сына
Кот в мешке: сибирячка нашла сумку с брошенным животным
Боевой дрон и бронеавтомобиль: военные показали новейшую технику на репетиции парада в Новосибирске
Прошлись как танком: военная техника оборвала провода в центре Новосибирска
Ночной погром: девушка на «Тойоте» разбила пять машин во дворе жилого дома на Снежиной
Погода на день в Новосибирске: 5 мая будет до плюс 21 градусов
Потягаем гири и сходим на ярмарку: новосибирцев зовут отметить Красную горку
«Просто маленький ребенок поджег»: сразу в нескольких районах Новосибирска дети устроили пожары
«С трамваем фотографировались как у памятника»: китайские туристы в 20 домах на колесах приехали в Новосибирск
Внимание, сейчас вылетит… черная дыра: новосибирцы сделали уникальный космический снимок
«А если бы врачи везли его детей?»: водитель джипа не уступил дорогу «Скорой» и вызвал споры в соцсетях
«Она не сможет больше летать»: новосибирские волонтеры выхаживают больную сову
Осталось собрать 20 тысяч на орден: в Новосибирске 9 мая откроют памятник Сталину
Когда сильно заработался: блондинки, уснувшие в метро, рассмешили пассажиров
«Одну начал есть»: новосибирец купил хот-дог с заплесневелыми сосисками
«Там такая пыль, что край капота не видать»: под Новосибирском столкнулись десять машин
«Маленькая воображала»: реакция белого медвежонка на поцелуй позабавила соцсети
«Это страшно, мог загубить людей»: видео с неадекватным водителем маршрутки возмутило новосибирцев
Погода на день в Новосибирске: 4 мая будет плюс 17 градусов
Аляска будет нашей? В Новосибирске выбирают имена для белых медвежат