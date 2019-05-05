Кто у нас такой несмелый: посмотрите, как белые медвежата учатся плавать
В новосибирском зоопарке сибирячка Анна Новикова сняла очередное забавное видео с белыми медвежатами. В этот раз, как брат с сестрой проводят время у бассейна с водой.
Детки белых медведей Герды и Кая растут не по дням, а по часам и каждый день удивляют посетителей чем-то новеньким. Так сейчас, когда в бассейн к Герде и медвежатам налили воды, брат и сестра позабавили новосибирцев такой разной реакцией на воду. Медвежонок, например, быстро освоился в воде и с удовольствием играет и с кусочками канистры и с мячиками, которые плавают в бассейне. А вот его сестренка к воде пока относится настороженно, плавать боится и сидит рядом, наблюдая со стороны на водные игры брата.
Новосибирцев это трогательное видео не оставило равнодушными. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— Молодец малыш, плавает уже, медведица умница, все у нее под контролем, — отмечает один.
— Молодец, уже плавает. А что же второй медвежонок такой несмелый? — удивляется второй.
— Ну что же девочка такая несмелая? Может она слабенькая? Шилка смелая девочка была, любопытная, все за мамой повторяла, — делится третий.
— Девочка так любит сидеть лапки разлядывать, такая прям модель, — отмечает четвертый.
Игры медвежат у бассейна в зоопарке..
ИСТОЧНИК KP.RU