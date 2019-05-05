Боевой дрон и бронеавтомобиль: военные показали новейшую технику на репетиции парада в Новосибирске

СЕГОДНЯ 09:32 2019-05-05T09:38:28+03:00

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В центре Новосибирска непривычно тихо, улицы с семи часов утра перекрыты. На главной площади города выстроены военнослужащие и боевая техника: все замерли в ожидании начала генеральной репетиции к 9 мая.

Всего участие в прогоне приняли около двух тысяч военнослужащих и 58 единиц боевой техники. Открывать парад будет символ Победы — танк Т-34. Машина весит 30 тонн и способная разогнаться до 60 километров в час. Также новосибирцам, пришедшим заранее посмотреть, что будет на главном военном празднике, впервые показали беспилотный летательный аппарат «Орлан 10» и бронеавтомобиль «Тайфун К» — это современные разработки российской армии.

По центру проехалась военная техника.Фото: Даба ДАБАЕВ

На репетицию в центре собралось немало зрителей.Фото: Даба ДАБАЕВ

Конструкторами России в течение последних пяти лет ведутся активные разработки в направлении беспилотной авиации. Результатом этих работ стал БПЛА «Орлан-10» — многофункциональный комплекс воздушного наблюдения, который может применяться как во вполне мирных целях, так и как военный разведчик. Стоит отметить, что в Советском Союзе также проводились исследования по использованию непилотируемых летательных аппаратов, но с распадом СССР эти работы прекратились.

Создатели же бронеавтомобиля «Тайфун-К» придерживались идеи воплощения надежного автомобиля, защищенного от возможных нападений из засады. Последние военные конфликты показали, что самые большие боевые потери в войсках чаще всего происходят от подрыва автомашин на минах и фугасах. Солдаты защищали себя и автомобили чем могли, наваривая стальные листы и занавешивая окна бронежилетами.

Это первая репетиция парада, будут еще две.Фото: Даба ДАБАЕВ

Бронеавтомобиль имеет повышенную защиту, и предназначен для перевозки пехоты, боеприпасов и оружия в опасных зонах. Также «Тайфун» может стать базой для создания машины связи, мобильного медпункта, командного пункта и тому подобное. Также зрители увидели броневики «Тигр», новые БТР, самоходные орудия НОНА-СВК, 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», систему залпового огня «Град», ракетоносцы «Ярс» и С-400.

Репетиция длилась более трех часов.Фото: Даба ДАБАЕВ

Параллельно с ярким действом на площади Ленина, возле торгово-развлекательного комплекса «АУРА» были произведены залпы гаубиц «Д 30», звук которых был слышен в разных районах города.

Репетиций будет несколько: вторая и третья пройдут вечером 7 и 8 мая. В эти дни центр Новосибирска также будет перекрыт. Программу празднования 9 мая в Новосибирске можно посмотреть тут.

В репетиции участвовали около двух тысяч военнослужащих и 58 единиц боевой техники.Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU