Прошлись как танком: военная техника оборвала провода в центре Новосибирска

СЕГОДНЯ 07:30 2019-05-05T07:31:16+03:00

Инцидент случился сегодня утром, 5 мая во время репетиции парада Победы

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В центре города во время репетиции парада военная техника случайно оборвала провода линии электропередачи.

— На площади Ленина прошла первая репетиция Парада Победы, которая не обошлась без ЧП. Во время прохождения колонны топливозаправщиков по главной магистрали города оказалась задета линия электропередач, из-за чего провода повисли над проезжей частью, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, сегодня на Красном проспекте состоялась первая репетиция военного Парада Победы к 9 мая. На это время движение и проезд транспорта на площади Ленина и центральных улицах временно закроют.

Военная техника оборвала провода линии электропередач на площади Ленина.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU