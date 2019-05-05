2019-05-05T07:31:16+03:00
Происшествия

Прошлись как танком: военная техника оборвала провода в центре Новосибирска

Инцидент случился сегодня утром, 5 мая во время репетиции парада Победы
Надежда ЯРКОВА
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Во время репетиции парада произошло ЧП.Во время репетиции парада произошло ЧП.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В центре города во время репетиции парада военная техника случайно оборвала провода линии электропередачи.

— На площади Ленина прошла первая репетиция Парада Победы, которая не обошлась без ЧП. Во время прохождения колонны топливозаправщиков по главной магистрали города оказалась задета линия электропередач, из-за чего провода повисли над проезжей частью, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, сегодня на Красном проспекте состоялась первая репетиция военного Парада Победы к 9 мая. На это время движение и проезд транспорта на площади Ленина и центральных улицах временно закроют.

Военная техника оборвала провода линии электропередач на площади Ленина. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Военная техника оборвала провода линии электропередач на площади Ленина.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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