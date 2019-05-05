Ночной погром: девушка на «Тойоте» разбила пять машин во дворе жилого дома на Снежиной

СЕГОДНЯ 07:08 2019-05-05T07:10:49+03:00

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Инцидент случился в субботу, 4 мая — в одном из дворов оказались разбиты припаркованные машины.

— Ночью во дворе дома № 49/1 на улице Татьяны Снежиной, водитель седана Toyota Altezza не справился с управлением и влетел в припаркованные автомобили. Среди пострадавших машин оказались хэтчбек ВАЗ 2112, Mitsubishi Lancer и Outlander, а также внедорожник Jeep, — поделился подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По информации очевидцев, за рулем «Тойоты» находилась девушка, на месте работала «скорая помощь». Всего от ее маневров пострадало пять автомобилей.

За рулем устроившей ДТП "Тойоты" оказалась девушка.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU