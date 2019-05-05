2019-05-05T06:05:50+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 5 мая будет до плюс 21 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в выходной день, 5 мая
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня в городе будет до плюс 21 градусов тепла.Сегодня в городе будет до плюс 21 градусов тепла.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня в городе будет тепло до плюс 21 градусов, немного пасмурно, но осадков не ожидается.

— В воскресенье, 5 мая в Новосибирске ожидается малооблачная погода, без осадков, температура днем будет плюс 18-20 градусов, к ночи похолодает до плюс 4-6 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду.

По области также ожидается малооблачная погода, осадков не ожидается, дневная температура будет в пределах плюс 18-23 градусов, ночная около плюс 2-7 градусов, местами до плюс 12 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам облачную с прояснениями погоду с температурой до плюс 21 градусов днем и до плюс 7 градусов ночью. Новая неделя начнется с 25-градусной жары, осадков не ожидается, только к 9 мая ожидается небольшое похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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