2019-05-04T21:21:18+03:00
Общество

Потягаем гири и сходим на ярмарку: новосибирцев зовут отметить Красную горку

Праздник пройдет в воскресенье в Нарымском сквере
Татьяна СОЛОВОВА
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На праздники гостей ждут игры, конкурсы и ярмарка. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.На праздники гостей ждут игры, конкурсы и ярмарка. Фото: Центр патриотического воспитания Новосибирской области.
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Красная горка – праздник, который выпадает на первое воскресенье после Пасхи. По традиции, в этот день устраивают гулянья, а в старину именно в этот день начинали играть свадьбы и свататься. В воскресенье, 5 мая, новосибирцев зовут присоединиться к народным гуляньям, которые пройдут в Нарымском сквере.

- Молодежь сможет испытать себя в перетягивании каната, подъеме гирь, - рассказывает Наталья Москаленко, эксперт отдела по организации и проведению мероприятий Центра патриотического воспитания Новосибирской области. – Кроме того, гости праздника увидят свадебные обряды различных народов, проживающих на территории России.

И это еще не все: в сквере будет работать выставка-ярмарка, где все желающие смогут не только приобрести изделия народных умельцев, но и поучиться изготавливать различную утварь. Начнется праздник в 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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