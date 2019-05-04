2019-05-04T17:34:31+03:00
Происшествия

«Просто маленький ребенок поджег»: сразу в нескольких районах Новосибирска дети устроили пожары

К счастью, в огне ни малыши, ни взрослые в огне не пострадали
Ульяна ДЖАНКОВА
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За сутки дети устроили три пожара.За сутки дети устроили три пожара.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В субботу, 4 мая, в Новосибирске сразу несколько пожаров произошло по вине детей. Сначала ЧП случилось на улице Одоевского в Первомайском районе: очевидцы увидели сильное задымление у железнодорожных путей, на место выехали две пожарные машины.

- Как позже удалось выяснить, маленькие дети играли с огнём в кустах, пошёл дымок, вспыхнул утеплитель, а затем огонь перекинулся на теплотрассу и гараж. Выгорело около 60 метров изоляции, - сообщил подписчик новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Почти в то же время загорелась трава недалеко от частного сектора по улице Выборная в Октябрьском районе. Плотный дым был виден из разных точек города. А в Ленинском районе в частном секторе на улице Пермской загорелись постройки. По словам находившихся рядом сибиряков, горели забор и дом.

- Просто маленький ребенок поджег. Ему всего восемь лет, - говорят очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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