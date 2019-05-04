2019-05-04T17:06:41+03:00
Общество

«С трамваем фотографировались как у памятника»: китайские туристы в 20 домах на колесах приехали в Новосибирск

По словам очевидцев, они посмотрели оперный театр и сделали подарки сибирякам
Ульяна ДЖАНКОВА
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Парковку у гипермаркета «Лента» на Гусинобродском шоссе гости из Поднебесной выбрали местом своего ночлега.Парковку у гипермаркета «Лента» на Гусинобродском шоссе гости из Поднебесной выбрали местом своего ночлега.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Вместе с теплом до Новосибирска добрались и зарубежные туристы: в столицу Сибири приехали китайские путешественники в 20 домах на колесах. Парковку у гипермаркета «Лента» на Гусинобродском шоссе гости из Поднебесной выбрали местом своего ночлега.

Пока не стемнело, китайцы организованной колонной изучают достопримечательности столицы Сибири. Новосибирцы, кто успел увидеть и даже пообщаться с гостями города, с удовольствием теперь делятся своими впечатлениями от знакомства с туристами в соцсетях.

- На цирке познакомились с парочкой: помогли им разобраться, как в Оперный попасть, обменялись подарками, - пишут подписчики паблика instaast54.

- А я думал, откуда такой отряд: у трамвая фотографировались, как у памятника, - добавляют другие.

- Сегодня их видел, они так организованно двигаются, ахнул, и все делают быстро: аж страшно, - делятся впечатлениями третьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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