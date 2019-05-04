Внимание, сейчас вылетит… черная дыра: новосибирцы сделали уникальный космический снимок
Новосибирским школьникам, которые занимаются в объединении «Практическая астрономия», повезло: специально для них в планетарии проводили мастер-класс. Вел его педагог Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров в обсерватории: с помощью телескопа Ричи-Кретьен 360 дети наблюдали за звездным небом.
Повело во время мастер-класса и астрофотографам: им удалось сделать уникальный снимок черной дыры в галактике М87.
- Если быть точным, то оптические наблюдения черных дыр сейчас не представляются возможными, особенно на любительские телескопы. Зато можно снять ее выброс плазмы, или джет, - отмечают в новосибирском планетарии.
На получившимся фото джет выглядит, как вытянутое светящееся облако, вылетающее из центра галактики.
На мастер-классе ученики узнали, как получить астрофотографии галактик, а также самостоятельно настроили телескоп по звездам.
СПРАВКА «КП»
Массивные чёрные дыры в центрах галактик превосходят массу Солнца в миллиарды раз. Уже давно известно, что некоторые из этих массивных чёрных дыр выбрасывают струи плазмы, которая течёт со скоростью, близкой к скорости света. Такие струи плазмы, называемые джетами, формируются в окрестности чёрной дыры и могут выходить далеко за пределы родной галактики. Над вопросом о том, как формируются джеты, астрофизики бьются многие годы.
ИСТОЧНИК KP.RU