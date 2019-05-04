Внимание, сейчас вылетит… черная дыра: новосибирцы сделали уникальный космический снимок

СЕГОДНЯ 16:40 2019-05-04T16:40:19+03:00

В качестве «модели» у астрономов была черная дыра в галактике М87

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Новосибирским школьникам, которые занимаются в объединении «Практическая астрономия», повезло: специально для них в планетарии проводили мастер-класс. Вел его педагог Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров в обсерватории: с помощью телескопа Ричи-Кретьен 360 дети наблюдали за звездным небом.

Повело во время мастер-класса и астрофотографам: им удалось сделать уникальный снимок черной дыры в галактике М87.

- Если быть точным, то оптические наблюдения черных дыр сейчас не представляются возможными, особенно на любительские телескопы. Зато можно снять ее выброс плазмы, или джет, - отмечают в новосибирском планетарии.

На получившимся фото джет выглядит, как вытянутое светящееся облако, вылетающее из центра галактики.

На мастер-классе ученики узнали, как получить астрофотографии галактик, а также самостоятельно настроили телескоп по звездам.

СПРАВКА «КП»

Массивные чёрные дыры в центрах галактик превосходят массу Солнца в миллиарды раз. Уже давно известно, что некоторые из этих массивных чёрных дыр выбрасывают струи плазмы, которая течёт со скоростью, близкой к скорости света. Такие струи плазмы, называемые джетами, формируются в окрестности чёрной дыры и могут выходить далеко за пределы родной галактики. Над вопросом о том, как формируются джеты, астрофизики бьются многие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU