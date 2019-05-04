2019-05-04T13:32:31+03:00
Общество

«Она не сможет больше летать»: новосибирские волонтеры выхаживают больную сову

У птицы ампутирована часть крыла: несколько месяцев назад ее сбил автомобиль
Ульяна ДЖАНКОВА
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Птицу неправильно кормили, и сейчас у нее нарушен обмен веществ. Фото: Центр реабилитации диких животных.Птицу неправильно кормили, и сейчас у нее нарушен обмен веществ. Фото: Центр реабилитации диких животных.
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В субботу, 4 мая, изможденную сову из села Бурмистрово доставили новосибирским волонтерам.

- Длиннохвостая неясыть – относительно крупная сова. Вес птицы, которую нам привезли - 740 граммов: эта особь достаточно плотная. Но мы диагностировали у питомицы воспаление желудочно-кишечного тракта. Мы предполагаем, что сова жила у людей, где ее неправильно кормили, из-чего у нее нее началось нарушение обмена веществ, - рассказали специалисты Центра реабилитации диких животных.

Но и на на этом проблемя со здоровьем у прибывшей неясыти не закончились.

- Еще мы будем ее обследовать, так как есть подозрение на поражение легких грибком. В ближайшее время обработаем крыло: часть его у птицы ампутирована после того, как ее сбил автомобиль, - продолжают новосибирские волонтеры.

По словам сотрудников Центра реабилитации диких животных, сова никогда не сможет больше летать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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