«Одну начал есть»: новосибирец купил хот-дог с заплесневелыми сосисками

СЕГОДНЯ 11:13 2019-05-04T11:13:46+03:00

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Видео «ароматной» покупки новосибирец разместил в популярном паблике novosibirskchs. На кадрах видно, что сосиска покрыта серой массой — плесенью, которая уж точно не предусмотрена по технологии производства продукта.

-Купил две сосиски в сдобном тесте в супермаркете «Мария-РА», который находится по улице Дачная 23/5. Одну начал есть: не понравился запах, надкусил вторую и вот: «нормальные такие сосисоны», - делится с пользователями инстаграма мужчина.

Ролик с «деликатесом» посмотрели более двух тысяч пользователей соцсети, и гневные комментарии не заставили себя ждать.

- Так сосиски в тесто и пихают поэтому: вся кулинария в супермаркетах – реализация просрочки. Все эти салатики готовые, румяные котлетки и окорочка, - пишут одни.

- Кошмар, а если ребёнок купит и не увидит, - возмущается вторые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/706741" frameborder="0"></iframe> Впечатлительным не смотреть: новосибирец купил хот-дог с заплесневелыми сосисками.

ИСТОЧНИК KP.RU