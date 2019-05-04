«Одну начал есть»: новосибирец купил хот-дог с заплесневелыми сосисками
Видео «ароматной» покупки новосибирец разместил в популярном паблике novosibirskchs. На кадрах видно, что сосиска покрыта серой массой — плесенью, которая уж точно не предусмотрена по технологии производства продукта.
-Купил две сосиски в сдобном тесте в супермаркете «Мария-РА», который находится по улице Дачная 23/5. Одну начал есть: не понравился запах, надкусил вторую и вот: «нормальные такие сосисоны», - делится с пользователями инстаграма мужчина.
Ролик с «деликатесом» посмотрели более двух тысяч пользователей соцсети, и гневные комментарии не заставили себя ждать.
- Так сосиски в тесто и пихают поэтому: вся кулинария в супермаркетах – реализация просрочки. Все эти салатики готовые, румяные котлетки и окорочка, - пишут одни.
- Кошмар, а если ребёнок купит и не увидит, - возмущается вторые.
Впечатлительным не смотреть: новосибирец купил хот-дог с заплесневелыми сосисками.
ИСТОЧНИК KP.RU