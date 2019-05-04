2019-05-04T11:13:46+03:00
Общество

«Одну начал есть»: новосибирец купил хот-дог с заплесневелыми сосисками

Некачественный продукт мужчина приобрел в популярном супермаркете
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Такую сосиску в выпечке обнаружил покупатель. Фото: www.instagram.com/novosibirskchs/Такую сосиску в выпечке обнаружил покупатель. Фото: www.instagram.com/novosibirskchs/
Изменить размер текста:

Видео «ароматной» покупки новосибирец разместил в популярном паблике novosibirskchs. На кадрах видно, что сосиска покрыта серой массой — плесенью, которая уж точно не предусмотрена по технологии производства продукта.

-Купил две сосиски в сдобном тесте в супермаркете «Мария-РА», который находится по улице Дачная 23/5. Одну начал есть: не понравился запах, надкусил вторую и вот: «нормальные такие сосисоны», - делится с пользователями инстаграма мужчина.

Ролик с «деликатесом» посмотрели более двух тысяч пользователей соцсети, и гневные комментарии не заставили себя ждать.

- Так сосиски в тесто и пихают поэтому: вся кулинария в супермаркетах – реализация просрочки. Все эти салатики готовые, румяные котлетки и окорочка, - пишут одни.

- Кошмар, а если ребёнок купит и не увидит, - возмущается вторые.

Впечатлительным не смотреть: новосибирец купил хот-дог с заплесневелыми сосисками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Там такая пыль, что край капота не видать»: под Новосибирском столкнулись десять машин
«Маленькая воображала»: реакция белого медвежонка на поцелуй позабавила соцсети
«Это страшно, мог загубить людей»: видео с неадекватным водителем маршрутки возмутило новосибирцев
Погода на день в Новосибирске: 4 мая будет плюс 17 градусов
Аляска будет нашей? В Новосибирске выбирают имена для белых медвежат
Зря заказывала роллы: мойщицу окон из Бердска проверит полиция
Ненормальные подростки: в Новосибирске тинейджеры избили взрослого мужчину
«Дальше только ползком»: странный пандус возмутил сибиряков
«Мы его не бросали»: волонтеры объясняют, почему уехали с поисков грибника, вышедшего на связь
Необычный ракурс: сибиряк сделал удивительный кадр Бугринского моста
Люки вместо колес: новосибирские автослесари поставили эксперимент на «жигулях»
Сибирячка устроила шоу на подоконнике в Москве: так девушка поздравила страну с Днем танца
Навалили кучу: в Новосибирске два месяца не убирают стихийную свалку
Чемодан опоздал на концерт: Пелагее пришлось покупать наряд для выступления в маленьком магазине
Русские туристы чаще бьют своих детей: депутат осудила методы воспитания современных родителей
Смотри, что будет с белкой, если ей почесать животик: она «онемеет»
Погода в Новосибирске на день: 3 мая свежо и солнечно
«За лапку кусь»: белые медвежата выясняют, кто главный, и веселят соцсети
«Что творится!»: звезда тверка показала сибирячкам танец не для скромниц
«Родители не научили? Пусть платят!»: дети кидали пакеты с водой и покорежили авто
«Слава…»: неадекватное поведение мужчины, протаранившего четыре автомобиля, попало на видео
Жил один, куда пошел - никто не знает: в Новосибирске ищут пропавшего мужчину
Aurus-Moпедикус: новосибирцев позабавил необычный транспорт на дорогах города
И так сойдёт: в Новосибирске треснувший железобетонный столб перемотали изолентой
Ничего себе: в Первомайском районе Новосибирска в семействе аистов пополнение