«Маленькая воображала»: реакция белого медвежонка на поцелуй позабавила соцсети

СЕГОДНЯ 07:21 2019-05-04T07:21:28+03:00

Маленькой белой медведице не понравилось, как ее поцеловал братик. Фото: Анна НОВИКОВА.

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Сибирячка Анна Новикова частенько бывает в новосибирском зоопарке и радует пользователей соцсетей веселыми фото с видео с обитателями зверинца. 3 мая в кадр фотографа попали белые медвежата: Анне повезло заснять, как полярный братик пытается «поцеловать» сестренку, а она его прогоняет. На место «трогательного ЧП» тут же пришла обеспокоенная медведица Герда, и мир был восстановлен.

- Ты плохо меня целуешь, уходи отсюда, - с юмором подписала свое видео сибирячка.

Пользователей соцсетей позабавило это милое видео, и они с удовольствием пишут комментарии:

- Маленькая воображала! Она пребывает в какой-то неге и мечтаниях, известных только ей, и братца заворожила, но, похоже, он её не понял. И потому она его прогнала. Сценка, как в театре! Замечательно, - восхищаются одни.

- Ух ты! Какие малыши сегодня роднульки между собой, - удивляются другие.

- Как она его шуганула! Вот так-то, братец: если обидешь сестренку, то пожалеешь! Прелесть, - пишут третьи.

Реакция белого медвежонка на поцелуй позабавила соцсети.Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило

ИСТОЧНИК KP.RU