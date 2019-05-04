«Это страшно, мог загубить людей»: видео с неадекватным водителем маршрутки возмутило новосибирцев
Видео с неадекватным водителем маршрутки появилось в группе новосибирской службы эвакуации службы «АСТ-54». В кадре - шофер, который «завис» у маршрутки на несколько минут на Вокзальной магистрали: он прислонился к двери и не двигался.
Автомобилисты, проезжавшие мимо, решили вмешаться в ситуацию:
- Ты водитель? Ты куда народ собрался везти в таком состоянии?- возмущались очевидцы.
- Я нормальный, - утверждал водитель маршрутки.
В паблике службы «АСТ-54» видео собрало более сотни комментариев. Часть подписчиков шутили над водителем, но многие возмущались его поведением:
- Забыл дома свою зарядку, - юморили одни.
- Вспоминает маршрут перед поездкой, - веселились другие.
- На самом деле, это страшно! Это могут быть загубленные жизни людей, что в этом веселого, не пойму, - недоумевали третьи.
Видео с неадекватным водителем маршрутки возмутило соцсети.
ИСТОЧНИК KP.RU