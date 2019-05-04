2019-05-04T07:39:29+03:00
Общество

«Это страшно, мог загубить людей»: видео с неадекватным водителем маршрутки возмутило новосибирцев

Странного шофера заметили и сняли на видео мимо проезжающие автомобилисты
Ульяна ДЖАНКОВА
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Водитель несколько минут простоял, прислонившись к двери.Водитель несколько минут простоял, прислонившись к двери.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Видео с неадекватным водителем маршрутки появилось в группе новосибирской службы эвакуации службы «АСТ-54». В кадре - шофер, который «завис» у маршрутки на несколько минут на Вокзальной магистрали: он прислонился к двери и не двигался.

Автомобилисты, проезжавшие мимо, решили вмешаться в ситуацию:

- Ты водитель? Ты куда народ собрался везти в таком состоянии?- возмущались очевидцы.

- Я нормальный, - утверждал водитель маршрутки.

В паблике службы «АСТ-54» видео собрало более сотни комментариев. Часть подписчиков шутили над водителем, но многие возмущались его поведением:

- Забыл дома свою зарядку, - юморили одни.

- Вспоминает маршрут перед поездкой, - веселились другие.

- На самом деле, это страшно! Это могут быть загубленные жизни людей, что в этом веселого, не пойму, - недоумевали третьи.

Видео с неадекватным водителем маршрутки возмутило соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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