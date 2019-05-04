«Это страшно, мог загубить людей»: видео с неадекватным водителем маршрутки возмутило новосибирцев

СЕГОДНЯ 06:36 2019-05-04T07:39:29+03:00

Странного шофера заметили и сняли на видео мимо проезжающие автомобилисты

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Видео с неадекватным водителем маршрутки появилось в группе новосибирской службы эвакуации службы «АСТ-54». В кадре - шофер, который «завис» у маршрутки на несколько минут на Вокзальной магистрали: он прислонился к двери и не двигался.

Автомобилисты, проезжавшие мимо, решили вмешаться в ситуацию:

- Ты водитель? Ты куда народ собрался везти в таком состоянии?- возмущались очевидцы.

- Я нормальный, - утверждал водитель маршрутки.

В паблике службы «АСТ-54» видео собрало более сотни комментариев. Часть подписчиков шутили над водителем, но многие возмущались его поведением:

- Забыл дома свою зарядку, - юморили одни.

- Вспоминает маршрут перед поездкой, - веселились другие.

- На самом деле, это страшно! Это могут быть загубленные жизни людей, что в этом веселого, не пойму, - недоумевали третьи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/706721" frameborder="0"></iframe> Видео с неадекватным водителем маршрутки возмутило соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU