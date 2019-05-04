Погода на день в Новосибирске: 4 мая будет плюс 17 градусов

СЕГОДНЯ 05:39 2019-05-04T05:39:47+03:00

Обязательно выбирайтесь в субботу погулять: будет тепло и солнечно. Фото: Даба ДАБАЕВ

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После похолодания, которое пришлось на начало майских праздников, в Новосибирск наконец-то возвращается весеннее тепло. Синоптики обещают солнечный день без осадков.

- В субботу, 4 мая, средняя температура по городу в течение дня составит плюс 17 градусов. В некоторых районах области воздух прогреется до плюс 23 градусов, осадков не ожидается, ветер 3-8 метров в секунду, где-то порывы достигнут 12 метров в секунду, - сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре. - Ночью в регионе похолодает до 0 - плюс 5 градусов.

Такой же прогноз и у «Яндекса»: плюс 17 градусов днем и никаких осадков. На «Гисметео» данные немного другие: по данным портала, днем столбик термометра покажет плюс 15 градусов, а ночью будет плюс 2 градуса.

По информации сайта Гидрометцентра России, тепло продлится ближайшую неделю с небольшими перерывами на дождь в праздничные дни – 8 и 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU