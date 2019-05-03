Аляска будет нашей? В Новосибирске выбирают имена для белых медвежат
Новосибирский зоопарк официально дал старт голосованию за имена для пары белых мишек. В итоговый тур вышли 10 пар имен, которые чаще всего предлагали пользователи сети. Вот они, возможные варианты:
— Снежок и Снежинка
— Умка и Снежка
— Норди и Шайна
— Беринг и Арктика
— Айсберг и Аляска
— Алтай и Саяна
— Сириус и Беллатрикс
— Орион и Веда
— Лукас и Хлоя
— Лоло и Пепе
Выбрать можно только одну пару, после чего отправить специальное СМС на номер 5115 в формате: МИШКИ (пробел) ИМЕНА. Каждое сообщение будет стоить 25 рублей, все деньги пойдут на содержание белых медведей.
— Промежуточные результаты голосования будут отражаться на сайте зоопарка www.zoonovosib.ru. Итоговые показатели будут зафиксированы 24 мая 2019 года ровно в 00-00, — сообщают в зоопарке.
Как в итоге назовут медвежат, объявят официально в День медведя 26 мая в 14 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU