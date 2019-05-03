2019-05-03T18:18:17+03:00
Дом. Семья

Аляска будет нашей? В Новосибирске выбирают имена для белых медвежат

Среди итоговых десяти вариантов есть пара Айсберг и Аляска
Екатерина КОМЯКОВА
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Белые медвежата скоро получат настоящие имена. Фото: Анна НОВИКОВАБелые медвежата скоро получат настоящие имена. Фото: Анна НОВИКОВА
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Новосибирский зоопарк официально дал старт голосованию за имена для пары белых мишек. В итоговый тур вышли 10 пар имен, которые чаще всего предлагали пользователи сети. Вот они, возможные варианты:

— Снежок и Снежинка

— Умка и Снежка

— Норди и Шайна

Беринг и Арктика

— Айсберг и Аляска

Алтай и Саяна

Сириус и Беллатрикс

— Орион и Веда

— Лукас и Хлоя

— Лоло и Пепе

Выбрать можно только одну пару, после чего отправить специальное СМС на номер 5115 в формате: МИШКИ (пробел) ИМЕНА. Каждое сообщение будет стоить 25 рублей, все деньги пойдут на содержание белых медведей.

— Промежуточные результаты голосования будут отражаться на сайте зоопарка www.zoonovosib.ru. Итоговые показатели будут зафиксированы 24 мая 2019 года ровно в 00-00, — сообщают в зоопарке.

Как в итоге назовут медвежат, объявят официально в День медведя 26 мая в 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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