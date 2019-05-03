2019-05-03T18:17:54+03:00
Общество

Зря заказывала роллы: мойщицу окон из Бердска проверит полиция

Женщина просит о помощи для больного сына, но знакомые считают ее мошенницей
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Женщину знают многие жители Бердска.Женщину знают многие жители Бердска.
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Жительницу Бердска, которая предлагает услуги по мойке окон, проверит полиция.

Напомним, в интернете женщина под ником «Любовь Орозова» написала, что ей нужны деньги на лекарства для больного ребенка.

«Очень нужно лекарство. Лекарство стоит больше 7 тысяч рублей. Пока собрала на мытье окон 4800 рублей», - написала мать в сети «ВКонтакте» и попросила о помощи, обещая отработать ее.

Сначала местная жительница уличила Любовь, что та, собирая деньги для сына, заказала доставку роллов. Потом выяснилось, что врач не выписывал сыну бердчанки дорого лекарства. А некоторые местные жители вспомнили, что Любовь и раньше просила помощи, ссылаясь на различные проблемы. Кроме этого, женщина оказалась связана с похищением мобильных телефонов, предназначенных на подарки детям в Новый год.

Сама Любовь уверяет, что никого не обманывала, а телефоны похитила некая интернет-знакомая.

После публикации «КП-«Новосибирск» к делу подключилась полиция.

- В Отделе МВД России по городу Бердску зарегистрировано сообщение по факту вашей публикации. Сотрудники полиции проводят проверку, - сообщили изданию в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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