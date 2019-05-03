Ненормальные подростки: в Новосибирске тинейджеры избили взрослого мужчину

СЕГОДНЯ 17:41 2019-05-03T17:41:58+03:00

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В Новосибирском паблике «Служба эвакуации АСТ-54» появился пост с просьбой о помощи. Некая Ирина Рябцева рассказала, что первого мая возле торгово-развлекательного комплекса «Континент» на улице Троллейной несколько подростков напали на ее мужа.

— Они сбили его с ног, пинали в лицо и голову, — рассказывает женщина. Она утверждает, что это была целая толпа подростков.

По словам Ирины, у ее мужа диагностировали сотрясение мозга, перелом носа, переломы челюсти, разрыв верхней губы. Заявление в полицию написано, но сибирячка также просит граждан, которые могли быть свидетелями происшествия или имеют видеозапись с авторегистраторов, поделиться имеющейся информацией.

Обратиться к Ирине можно по ссылке в соцсетях.

Напомним, месяц назад Новосибирскую область облетела другая громкая история. Группа барабинских подростков оттачивала приемы панкратиона на своих сверстниках. Молодые люди снимали зверства на видео, которые позже разлетелись по сети.

ИСТОЧНИК KP.RU