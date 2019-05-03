2019-05-03T17:05:11+03:00
Общество

«Дальше только ползком»: странный пандус возмутил сибиряков

Эта конструкция находится на улице Сухарной
Екатерина КОМЯКОВА
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Прямо по курсу - заблокированный проезд. Фото: vk.com/blacklist_novosibirskПрямо по курсу - заблокированный проезд. Фото: vk.com/blacklist_novosibirsk
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Рядом с лестницей, ведущей к маленьким магазинчикам, находится спуск для мам с колясками и, видимо, инвалидов. Только вот конструкция у этого приспособления весьма интересная. Там где должен быть проход, на подъеме, почему-то поперек установлены перила. Что за гений инженерной мысли делал этот пандус, гадают местные жители.

Как нам рассказал автор снимка, странное творение находится по адресу улица Сухарная, 35, корпус 5. Рядом магазин «Холди» и еще несколько небольших торговых точек.

Фотографии также попали в группу «ЧС Новосибирск» в социальных сетях.

— Отсутствие здравого смысла на лицо.

— А дальше ползком!

— Ого, какой резкий спуск и сразу на проезжую часть… — обсуждают снимки сибиряки.

Некоторые предполагают, что поперечные перила установили в целях безопасности, так как крутой спуск, выводящий людей прямо на дорогу, может быть опасен для жизни.

Спуститься не получится, только если под перилами. Фото: vk.com/blacklist_novosibirsk

Спуститься не получится, только если под перилами. Фото: vk.com/blacklist_novosibirsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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