2019-05-03T16:31:11+03:00
Общество

«Мы его не бросали»: волонтеры объясняют, почему уехали с поисков грибника, вышедшего на связь

Мужчина был дезориентирован и не следовал указаниям тех, кто хотел ему помочь
Екатерина КОМЯКОВА
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На месте работали около 70-ти человек. Фото: Отряд "Лиза Алерт".На месте работали около 70-ти человек. Фото: Отряд "Лиза Алерт".
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37-летний сибиряк Евгений, житель Бердска, пропал в лесу в Искитимском районе. Активные поиски начались вечером 20 апреля, волонтеры в ночь отправились в лес, чтобы попробовать найти человека. В общей сложности на месте работали около 70-ти человек. Найти мужчину не удалось, поиски были свернуты утром 21 апреля, несмотря на то, что у Евгения был с собой сотовый телефон, и он выходил на связь. Сегодня стало известно, что Евгения нашли погибшим.

Некоторые жители Бердска, активно следившие за поисковой кампанией, обвиняют добровольцев в слишком поспешном завершении поисков. Участник новосибирского отряда «Лиза Алерт» Елизавета Лиманская объясняет, почему утром 21 апреля было принято такое решение.

— С Евгением связались волонтеры из Москвы, это наше подразделение «Лес на связи» — специально обученные люди, они начали выводить его по телефону к населенному пункту и у них это получалось. Но в определенный момент мужчина перестал идти на контакт. Я уточню: у него не сел телефон, он оставался на связи, но был дезориентирован. Возможно, что даже пытался спрятаться от поисковиков. Люди делали все возможное, проходили ночью по 13 километров. Мы его не бросали.

Одно из главных правил добровольцев — не увеличивать количество пострадавших. По словам Елизаветы, дальнейшие поиски могли угрожать безопасности участников отряда. После совещания, было принято решение завершить поиски.

Как сообщают источники «Комсомолки» мужчина находился в состоянии опьянения. Брат пропавшего самостоятельно организовывал поиски, но они также не увенчались успехом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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