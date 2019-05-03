2019-05-03T13:53:29+03:00
Общество

Необычный ракурс: сибиряк сделал удивительный кадр Бугринского моста

Снимок из окна самолета в ночное время суток облетел все паблики города
Екатерина КОМЯКОВА
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Кадр сделанный из окна самолета в миг стал популярным. Фото: Станислав ВасильцовКадр сделанный из окна самолета в миг стал популярным. Фото: Станислав Васильцов
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Бугринский мост с красной аркой — это новый символ Новосибирска. Не так давно этот объект брал первые места по популярности в среде фотографов, а сколько здесь было сделано селфи — не сосчитать. Казалось бы, мост был снят со всех ракурсов, и вот новый кадр с этим красавцем привлек внимание сибиряков.

Снимок сделан из окошка самолета ночью, когда мост и город украшен яркими огнями.

— Фото было сделано во время посадки самолета, летевшего из Хабаровска, — рассказывает автор кадра Станислав Васильцов.

Качество снимка отменное, тем не менее сделано на телефон современной модели.

Снимок быстро разлетелся по пабликам города, в общей сложности он набрал сотни лайков и репостов.

— Сколько раз прилетала в город, заходили на посадку с разных сторон, но на такой ракурс ни разу не попадала, — комментирует фото одна из сибирячек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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