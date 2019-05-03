Необычный ракурс: сибиряк сделал удивительный кадр Бугринского моста
Бугринский мост с красной аркой — это новый символ Новосибирска. Не так давно этот объект брал первые места по популярности в среде фотографов, а сколько здесь было сделано селфи — не сосчитать. Казалось бы, мост был снят со всех ракурсов, и вот новый кадр с этим красавцем привлек внимание сибиряков.
Снимок сделан из окошка самолета ночью, когда мост и город украшен яркими огнями.
— Фото было сделано во время посадки самолета, летевшего из Хабаровска, — рассказывает автор кадра Станислав Васильцов.
Качество снимка отменное, тем не менее сделано на телефон современной модели.
Снимок быстро разлетелся по пабликам города, в общей сложности он набрал сотни лайков и репостов.
— Сколько раз прилетала в город, заходили на посадку с разных сторон, но на такой ракурс ни разу не попадала, — комментирует фото одна из сибирячек.
ИСТОЧНИК KP.RU