2019-05-03T11:28:56+03:00
Общество

Сибирячка устроила шоу на подоконнике в Москве: так девушка поздравила страну с Днем танца

Елена Костина выложила ролик со съемок в сеть
Екатерина Иванова
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Елена Танцует в Москве в разных местах, в том числе на подоконниках. Фото: www.instagram.com/southindica/Елена Танцует в Москве в разных местах, в том числе на подоконниках. Фото: www.instagram.com/southindica/
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Эта девушка явно не из скромниц. Она танцует прямо на подоконнике в одном из зданий в столице страны. В кадре мы видим Елену Костину — девушку из Новосибирска, которая сейчас покоряет своими танцами Москву. Ролик со съемок сибирячка выложили в соцсети сама. Этот танец подарок всем, кто знает толк в танцах.

— Танцы дали все то, что у меня есть сейчас. Танцы познакомили с мужем, танцы помогли дважды переехать, танцы подарили мне много интереснейших людей, некоторые из которых стали мне очень близки! Хочу, чтобы вы верили вашему выбору, не сомневались, делали свое дело и просто были счастливы от вашей жизни! Со всемирным днем танца! — поздравила Елена всех с праздников.

Елена Костина начинала свою карьеру танцовщицы в Новосибирске. В прошлом году девушка вышла замуж и переехала в Москву.

Девушка станцевала в окне в столице страны..

ИСТОЧНИК KP.RU

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