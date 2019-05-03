2019-05-03T10:41:52+03:00
Общество

Навалили кучу: в Новосибирске два месяца не убирают стихийную свалку

Горожане не знают, куда подать жалобу
Екатерина КОМЯКОВА
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Аккуратные кучки разложены вдоль дороги.Аккуратные кучки разложены вдоль дороги.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Жители Новосибирска пишут посты в социальные сети — они не знают, что делать с мешками мусора, сложенными возле 1-го Мочищенского шоссе. По словам сибиряков, эта маленькая свалка существует уже два месяца, и никто не собирается ее убирать, более того, эта куча начала с недавних пор расти.

— Мусорные кучи постоянно пополняются, выглядят крайне неэстетично, издают зловонный запах, привлекают бродячих собак и служат источником инфекций, — рассказывают горожане в паблике «Служба эвакуации АСТ-54».

Свалка находится недалеко от перекрестка с Краснояровским шоссе. Жители предполагают, что куча появилась со времен уборки города, и мусорные мешки должны были вывезти сразу после нее, но почему-то руки до этого ни у кого так и не дошли. Сибиряки уже обращались по этому поводу в администрацию местного сельсовета, но реакции не последовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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