2019-05-03T09:00:54+03:00
Общество

Русские туристы чаще бьют своих детей: депутат осудила методы воспитания современных родителей

Депутат новосибирского горсовета Наталья Пинус посвятила этой теме большой пост в социальных сетях
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Наталья Пинус депутат Совета депутатов города Новосибирска.Наталья Пинус депутат Совета депутатов города Новосибирска.Фото: соцсети
Изменить размер текста:

— Когда я бываю за границей, там, где немало русских туристов, мне начинает бросаться в глаза, как особенно русские люди общаются со своими детьми, — пишет на своей странице в facebook депутат Новосибирского городского совета Наталья Пинус.

Народная избранница рассказывает, что часто наблюдает за соотечественниками, отдыхающими в других странах, и тем, как они обращаются со своими детьми. Часто это довольно неприятная картина.

— Родители могут запросто кричать на своих детей, откровенно их унижать и даже бить. И понимаешь, что если такое происходит при посторонних, то что же происходит за закрытыми дверями? И это делают не какие-то асоциальные элементы, а вполне себе образованные современные молодые люди, — рассуждает депутат. Она считает, что эта какая-то глубинная особенность нашего народа, которая передается из поколения в поколение.

Далее Наталья переходит на тему того, как такие методы воспитания проявляются в жизни подросших детей:

— Став взрослыми и родив своих детей, транслируют эту же жестокую систему воспитания на своих детей. Осознанно или неосознанно. Реализуют в жизни постулаты о том, что взрослые лучше знают, что и как надо. А дети — бесправные существа, которые должны подчиняться.

В конце своего поста Наталья Пинус делает вывод, что эти отношения между родителями и детьми связаны и с устройством российского мира, а также задается вопросом, стоит ли вмешиваться в подобные ситуации третьему лишнему.

Пост собрал несколько десятков комментариев. Большинство участников дискуссии говорят, что также часто становятся свидетелями семейных разборок на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чемодан опоздал на концерт: Пелагее пришлось покупать наряд для выступления в маленьком магазине
Смотри, что будет с белкой, если ей почесать животик: она «онемеет»
Погода в Новосибирске на день: 3 мая свежо и солнечно
«За лапку кусь»: белые медвежата выясняют, кто главный, и веселят соцсети
«Что творится!»: звезда тверка показала сибирячкам танец не для скромниц
«Родители не научили? Пусть платят!»: дети кидали пакеты с водой и покорежили авто
«Слава…»: неадекватное поведение мужчины, протаранившего четыре автомобиля, попало на видео
Жил один, куда пошел - никто не знает: в Новосибирске ищут пропавшего мужчину
Aurus-Moпедикус: новосибирцев позабавил необычный транспорт на дорогах города
И так сойдёт: в Новосибирске треснувший железобетонный столб перемотали изолентой
Ничего себе: в Первомайском районе Новосибирска в семействе аистов пополнение