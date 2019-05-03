Русские туристы чаще бьют своих детей: депутат осудила методы воспитания современных родителей

СЕГОДНЯ 09:00 2019-05-03T09:00:54+03:00

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— Когда я бываю за границей, там, где немало русских туристов, мне начинает бросаться в глаза, как особенно русские люди общаются со своими детьми, — пишет на своей странице в facebook депутат Новосибирского городского совета Наталья Пинус.

Народная избранница рассказывает, что часто наблюдает за соотечественниками, отдыхающими в других странах, и тем, как они обращаются со своими детьми. Часто это довольно неприятная картина.

— Родители могут запросто кричать на своих детей, откровенно их унижать и даже бить. И понимаешь, что если такое происходит при посторонних, то что же происходит за закрытыми дверями? И это делают не какие-то асоциальные элементы, а вполне себе образованные современные молодые люди, — рассуждает депутат. Она считает, что эта какая-то глубинная особенность нашего народа, которая передается из поколения в поколение.

Далее Наталья переходит на тему того, как такие методы воспитания проявляются в жизни подросших детей:

— Став взрослыми и родив своих детей, транслируют эту же жестокую систему воспитания на своих детей. Осознанно или неосознанно. Реализуют в жизни постулаты о том, что взрослые лучше знают, что и как надо. А дети — бесправные существа, которые должны подчиняться.

В конце своего поста Наталья Пинус делает вывод, что эти отношения между родителями и детьми связаны и с устройством российского мира, а также задается вопросом, стоит ли вмешиваться в подобные ситуации третьему лишнему.

Пост собрал несколько десятков комментариев. Большинство участников дискуссии говорят, что также часто становятся свидетелями семейных разборок на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU