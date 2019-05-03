Смотри, что будет с белкой, если ей почесать животик: она «онемеет»
Видео с домашней белкой Соней, поучающей ласки от хозяйки, умилило соцсети. Девушка положила маленького зверька на свои колени пузиком кверху и почесала его, как котенка или щенка. В ответ увидела неожиданную реакцию — белочка сразу же замерла, подняв лапки кверху. По ее вид сразу понятно — зверек получает настоящее удовольствие и не хочет, чтобы это прекращалось.
— Сонька в период гона не только прикусывает меня, но и ложится на спину и млеет от поглаживания пузика. Так лежать она может по 10-15 минут, но позволяет себя гладить она только мне, — делится с подписчиками Елена Ермакова, хозяйка белочки.
Белочка Соня живет в новосибирском Академгородке у Елены Ермаковой несколько лет. Девушка приютила бельчонка, когда он выпал из гнезда. С тех пор его хозяйка публикует в своих соцсетях видео с белкой, не так давно она показала, как кроха прячется в капюшоне во время прогулок. У белки есть своя страничка в Инстаграм, там уже более 7 тысяч подписчиков.
Белка Соня получает удовольствие от поглаживаний животика..
ИСТОЧНИК KP.RU