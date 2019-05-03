Смотри, что будет с белкой, если ей почесать животик: она «онемеет»

СЕГОДНЯ 07:40 2019-05-03T07:43:51+03:00

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Видео с домашней белкой Соней, поучающей ласки от хозяйки, умилило соцсети. Девушка положила маленького зверька на свои колени пузиком кверху и почесала его, как котенка или щенка. В ответ увидела неожиданную реакцию — белочка сразу же замерла, подняв лапки кверху. По ее вид сразу понятно — зверек получает настоящее удовольствие и не хочет, чтобы это прекращалось.

— Сонька в период гона не только прикусывает меня, но и ложится на спину и млеет от поглаживания пузика. Так лежать она может по 10-15 минут, но позволяет себя гладить она только мне, — делится с подписчиками Елена Ермакова, хозяйка белочки.

Белочка Соня живет в новосибирском Академгородке у Елены Ермаковой несколько лет. Девушка приютила бельчонка, когда он выпал из гнезда. С тех пор его хозяйка публикует в своих соцсетях видео с белкой, не так давно она показала, как кроха прячется в капюшоне во время прогулок. У белки есть своя страничка в Инстаграм, там уже более 7 тысяч подписчиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/706584" frameborder="0"></iframe> Белка Соня получает удовольствие от поглаживаний животика..

ИСТОЧНИК KP.RU