2019-05-03T05:52:46+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на день: 3 мая свежо и солнечно

Какая будет погода в Новосибирске на день 3 мая
Екатерина КОМЯКОВА
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Новосибирцев ждет теплая солнечная погода.Новосибирцев ждет теплая солнечная погода.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 3 мая ожидается теплая солнечная погода, осадков не предвидится.

— В первой половине дня осадков не будет, ветер переменный 2-7 метров в секунду, температура до 8 градусов тепла. Чуть позже воздух прогреется до 14 градусов, при этом ветер сохранится западный 3-8 метров в секунду, — сообщают в Зпадно-Сибирском гидрометцентре.

По данным портала Яндекс.Погода, весь день 3 мая будет солнечная погода, к вечеру ветер сменится на Юго-западный, при этом скорость его будет существенно меньше, всего около метра в секунду. По данным синоптиков, в последующие дни ожидается существенное потепление — в течение нескольких дней температура продержится на уровне 19-22 градусов. Такой прогноз обещают синоптики до среды, после станет немного прохладнее, до 16 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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