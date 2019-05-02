2019-05-02T18:16:21+03:00
Общество

«За лапку кусь»: белые медвежата выясняют, кто главный, и веселят соцсети

Анна Новикова сняла забавное видео с любимцами посетителей новосибирского зоопарка
Денис ТАБАКОВ
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Анна Новикова сфотографировала игры белых медвежат из Новосибирского зоопарка. Фото: Анна НовиковаАнна Новикова сфотографировала игры белых медвежат из Новосибирского зоопарка. Фото: Анна Новикова
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Новосибирскому фотографу Анне Новиковой вновь удалось заснять детские игры белых медвежат в зоопарке имени Ростислава Шило.

- Мальчик смелее, девочка ближе к маме старается быть. Мальчик уже плавает. Девочка боится на ступеньки спуститься, - поделилась увиденным Анна Новикова.

Напомним, что двойняшки в зоопарке появились на свет в декабре прошлого года. Совсем недавно стало известно, что это девочка и мальчик.

- Задираются они друг на друга. Если у одного нет еды, другой отбирает. Я наблюдала как мальчик отбирал у Герды(мамы) и девочки, - прокомментировала игры новосибирский фотограф.

Яркие снимки удалось сделать 1 мая. Отметим, уже завтра, 3 мая, в зоопарке стартует второй этап конкурса по выбору имён для медвежат. Результаты планируют подвести в конце мая.

- Но спят они почти всегда рядом, наверное теплее им так, - подытожила Анна Новикова.

Анна Новикова сняла забавное видео с любимцами посетителей новосибирского зоопарка.Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило

ИСТОЧНИК KP.RU

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