«За лапку кусь»: белые медвежата выясняют, кто главный, и веселят соцсети
Новосибирскому фотографу Анне Новиковой вновь удалось заснять детские игры белых медвежат в зоопарке имени Ростислава Шило.
- Мальчик смелее, девочка ближе к маме старается быть. Мальчик уже плавает. Девочка боится на ступеньки спуститься, - поделилась увиденным Анна Новикова.
Напомним, что двойняшки в зоопарке появились на свет в декабре прошлого года. Совсем недавно стало известно, что это девочка и мальчик.
- Задираются они друг на друга. Если у одного нет еды, другой отбирает. Я наблюдала как мальчик отбирал у Герды(мамы) и девочки, - прокомментировала игры новосибирский фотограф.
Яркие снимки удалось сделать 1 мая. Отметим, уже завтра, 3 мая, в зоопарке стартует второй этап конкурса по выбору имён для медвежат. Результаты планируют подвести в конце мая.
- Но спят они почти всегда рядом, наверное теплее им так, - подытожила Анна Новикова.
Анна Новикова сняла забавное видео с любимцами посетителей новосибирского зоопарка.Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило
ИСТОЧНИК KP.RU