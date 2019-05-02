«Слава…»: неадекватное поведение мужчины, протаранившего четыре автомобиля попало на видео
Первые шаги после вызволения из покорёженного автомобиля попали в сеть
Поведение водителя, влетевшего в автомобили, было неадекватным.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Напомним, авария с участием пяти автомобилей произошла на светофоре в Дзержинском районе. ДТП произошло накануне, 1 мая, во второй половине дня. Автомобили стояли на светофоре на улице Кошурникова. В этот момент в них на большой скорости въехал пьяный водитель.
Поведение водителя, влетевшего в автомобили, было неадекватным. В «Инстаграм» на страницах группы «instact54» появилось видео первых шагов после вызволения из автомобиля виновника ДТП.
Появилось видео первых шагов после вызволения из автомобиля виновника ДТП в Новосибирске.Денис ТАБАКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU