«Слава…»: неадекватное поведение мужчины, протаранившего четыре автомобиля попало на видео

СЕГОДНЯ 15:30 2019-05-02T16:38:41+03:00

Первые шаги после вызволения из покорёженного автомобиля попали в сеть

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Напомним, авария с участием пяти автомобилей произошла на светофоре в Дзержинском районе. ДТП произошло накануне, 1 мая, во второй половине дня. Автомобили стояли на светофоре на улице Кошурникова. В этот момент в них на большой скорости въехал пьяный водитель.

Поведение водителя, влетевшего в автомобили, было неадекватным. В «Инстаграм» на страницах группы «instact54» появилось видео первых шагов после вызволения из автомобиля виновника ДТП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/706528" frameborder="0"></iframe> Появилось видео первых шагов после вызволения из автомобиля виновника ДТП в Новосибирске.Денис ТАБАКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU