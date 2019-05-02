Жил один, куда пошел - никто не знает: в Новосибирске ищут пропавшего мужчину
Полиция и волонтеры просят новосибирцев помочь найти пропавшего мужчину - 42-летнего Романа Переверзева.
- Новосибирец проживал один, и последний раз выходил на связь 14 апреля,- рассказал Павел Злобин, руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк». - После этого от него не было никаких вестей.
Приметы пропавшего мужчины такие: рост 165-167 сантиметров, худощавого телосложения. Короткие русые волосы, карие глаза.
- Он был одет в темно-синюю зимнюю куртку с капюшоном, камуфлированные штаны, черные кожаные ботинки на шнурках, - сообщили в поисково-спасательном отряде «Маяк».
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего новосибирца или видел его в течение последних двух недель, просят обратиться в полицию по телефону 02 или связаться с волонтерами поисково-спасательного отряда «Маяк» по телефону 8-951-393-09-11.
ИСТОЧНИК KP.RU