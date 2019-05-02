2019-05-02T14:42:59+03:00
Общество

Aurus-Moпедикус: Новосибирцев позабавил необычный транспорт на дорогах города

Мужчина, управляя любопытной техникой, собрал массу комментариев и тысячи просмотров [ВИДЕО]
Денис ТАБАКОВ
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Как думаете Вы, что это за «табуретка на колёсах»? Фото: instact54.Как думаете Вы, что это за «табуретка на колёсах»? Фото: instact54.
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В Инстаграм на страницах группы «instact54», которая является собратом популярного паблика «АСТ-54», появилось занимательное видео, популярность которого продолжает набирать обороты.

На кадрах запечатлены далеко не пьяная разборка или другие шокирующие события в столице Сибири. Всё куда увлекательнее и от того любопытнее. Дело в том, что Новосибирцы на одной из автодорог города буквально уперлись в спину другого участника движения. Мужчина в светоотражающем жилете управлял «стулом на колесах».

Традиционно данное видео наполнилось десятками комментариев:

- Пацаны, кто это?, - пишет один из подписчиков?

- придумывают, чтобы бензин по 40 не покупать!, - отмечаю вторые.

- «АуRus-Moпедикус» вот на какой транспорт нужно пересадить чиновников, - подчёркивают третьи.

- побыстрее будет, чем ИЖ-Юпитер пеший Я, - резонно подмечают четвёртые.

- У нас на ГЭСе всё что угодно можно увидеть, - подсказывают пятые.

- В Сочи на таких много пенсионеров ездят, - пишут шестые.

- Можете это инвалид, - замечают седьмые.

И действительно, такое транспортное средство вполне было бы полезным людям с ограниченными возможностями. Правда, стоит отметить, что это «чудо техники» не оборудовано номерами, ремнями безопасностями, да и в целом выглядит весьма опасным для водителя такого автомобиля.

«Комсомольская правда» тоже решила поинтересоваться у Вас, уважаемый читатель. Как думаете Вы, что это за «табуретка на колёсах»? Ваши мысли оставляйте в комментариях.

Мужчина, управляя любопытной техникой, собрал массу комментариев и тысячи просмотров.Денис ТАБАКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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