Ничего себе: в Первомайском районе Новосибирска в семействе аистов пополнение
В Первомайском районе Новосибирска в семействе аистов появилось пополнение. По крайней мере такой вывод делают подписчики социальной группы «Вконтакте» - «Новосибирск - сердце Сибири». На фотографиях, размещённых в паблике, в гнезде Аистов располагаются двое мужчин. Отметим, что гнездо является культурным памятником белым Аистам и никакого отношения к живым птицам не имеет. Но, как известно, новосибирцев хлебом не корми, дай посмеяться от души над соплеменниками.
Вот и в этом случаи комментарии не заставили себя ждать.
- фото достойное 1 апреля! – отмечает одна из подписчиков группы.
- Бедный аист тяжеловато будет этих деток переть, – замечают другие.
- Это наверное те, которых роняли, роняли и их вернули по гарантии – смеются третьи.
- Как в детях капитана Гранта, - резвятся четрвёртые.
- Идёт покраска,- успокаивают серьёзные читатели.
ИСТОЧНИК KP.RU