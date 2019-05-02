2019-05-02T12:30:38+03:00
Общество

Ничего себе: в Первомайском районе Новосибирска в семействе аистов пополнение

Сибиряки спорят в кого птенцы – в папу или в маму
Денис ТАБАКОВ
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Отметим, что гнездо является культурным памятником белым Аистам и никакого отношения к живым птицам не имеет. Фото: vk.com/novosibkaОтметим, что гнездо является культурным памятником белым Аистам и никакого отношения к живым птицам не имеет. Фото: vk.com/novosibka
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В Первомайском районе Новосибирска в семействе аистов появилось пополнение. По крайней мере такой вывод делают подписчики социальной группы «Вконтакте» - «Новосибирск - сердце Сибири». На фотографиях, размещённых в паблике, в гнезде Аистов располагаются двое мужчин. Отметим, что гнездо является культурным памятником белым Аистам и никакого отношения к живым птицам не имеет. Но, как известно, новосибирцев хлебом не корми, дай посмеяться от души над соплеменниками.

Вот и в этом случаи комментарии не заставили себя ждать.

- фото достойное 1 апреля! – отмечает одна из подписчиков группы.

- Бедный аист тяжеловато будет этих деток переть, – замечают другие.

- Это наверное те, которых роняли, роняли и их вернули по гарантии – смеются третьи.

- Как в детях капитана Гранта, - резвятся четрвёртые.

- Идёт покраска,- успокаивают серьёзные читатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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