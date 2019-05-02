2019-05-02T11:45:45+03:00
Общество

Интуиция не подвела: врачи «Скорой помощи» спасли жизнь женщине

Медицинские работники решили вернуться к пациентке после завершения смены
Денис ТАБАКОВ
Поделиться:
Женщина была обнаружена в гипоглимической коме, её сахар составлял 1.2 при норме от 3.5 до 5.5. Фото: vk.com/mass54Женщина была обнаружена в гипоглимической коме, её сахар составлял 1.2 при норме от 3.5 до 5.5. Фото: vk.com/mass54
Изменить размер текста:

После окончания ночной смены, двое сотрудников бригады «Скорой помощи» решили вернуться к пациентки, для проверки её состояния. Медицинские работники были на вызове у 78 летней женщины днём, но она отказалась от госпитализации, так как ей необходимо присматривать за мужем.

На стук и звонок в дверь, женщина не отозвалась. Было принято решение о вызове Спасателей МАСС, полиции и коллег из скорой помощи.

Спасатели вскрыли квартиру. Женщина была обнаружена в гипоглимической коме, её сахар составлял 1.2 при норме от 3.5 до 5.5. Парни оказали первую помощь женщине и передали дежурным сотрудникам «Скорой помощи». В настоящий момент женщине ничего не угрожает, ей оказана квалифицированная медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ничего себе: в Первомайском районе Новосибирска в семействе аистов пополнение
«Маму не слушается»: видео с очень любопытным малышом-обезьянкой позабавило соцсети
Подумаешь, буря: в Новосибирске кондуктор высадила восьмилетнюю девочку из автобуса во время урагана
В Новосибирске приставы забрали ребёнка у матери, которая стоит на учете в психдиспансере
Им бы в небо: в Новосибирске массово спасают коршунов
Выпил – за руль: в Новосибирске пьяный водитель протаранил четыре автомобиля
Вот так прокатился: в Новосибирске у ребёнка застряла нога в велосипеде
Огонь не разводить: в Новосибирске введен противопожарный режим
Погода на день в Новосибирске: 2 мая потеплеет до +12
Искры и брызги: в Новосибирске заработал первый фонтан
Стало плохо на высоте: новосибирские спасатели помогли крановщице с больным сердцем
Виновата буря: в Новосибирске спасают птиц, пострадавших во время урагана
«Люди просто сидели и варились»: новосибирцы задыхались из-за духоты во время фильма «Мстители. Финал»
«Эта тварь затоптала бельчонка»: соцсети ополчились на живодерку, убившую зверька
Сверху упал молот: в Новосибирской области рабочий погиб во время резки металла
«Милота какая»: малыши-лемуры в зоопарке полюбили ездить верхом на маме
Андрей Травников прошел в колоне с 23 тысячами новосибирцев
С лозунгами под снегом: тысячи новосибирцев поучаствовали в первомайской демонстрации
Уснул за рулем: под Новосибирском столкнулись две иномарки
Погода на день в Новосибирске: 1 мая будет плюс 6 градусов