Интуиция не подвела: врачи «Скорой помощи» спасли жизнь женщине

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-02T11:45:45+03:00

Женщина была обнаружена в гипоглимической коме, её сахар составлял 1.2 при норме от 3.5 до 5.5. Фото: vk.com/mass54

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После окончания ночной смены, двое сотрудников бригады «Скорой помощи» решили вернуться к пациентки, для проверки её состояния. Медицинские работники были на вызове у 78 летней женщины днём, но она отказалась от госпитализации, так как ей необходимо присматривать за мужем.

На стук и звонок в дверь, женщина не отозвалась. Было принято решение о вызове Спасателей МАСС, полиции и коллег из скорой помощи.

Спасатели вскрыли квартиру. Женщина была обнаружена в гипоглимической коме, её сахар составлял 1.2 при норме от 3.5 до 5.5. Парни оказали первую помощь женщине и передали дежурным сотрудникам «Скорой помощи». В настоящий момент женщине ничего не угрожает, ей оказана квалифицированная медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU