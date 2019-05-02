Интуиция не подвела: врачи «Скорой помощи» спасли жизнь женщине
После окончания ночной смены, двое сотрудников бригады «Скорой помощи» решили вернуться к пациентки, для проверки её состояния. Медицинские работники были на вызове у 78 летней женщины днём, но она отказалась от госпитализации, так как ей необходимо присматривать за мужем.
На стук и звонок в дверь, женщина не отозвалась. Было принято решение о вызове Спасателей МАСС, полиции и коллег из скорой помощи.
Спасатели вскрыли квартиру. Женщина была обнаружена в гипоглимической коме, её сахар составлял 1.2 при норме от 3.5 до 5.5. Парни оказали первую помощь женщине и передали дежурным сотрудникам «Скорой помощи». В настоящий момент женщине ничего не угрожает, ей оказана квалифицированная медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU