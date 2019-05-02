Подумаешь, буря: в Новосибирске кондуктор высадила восьмилетнюю девочку из автобуса во время урагана

СЕГОДНЯ 10:48 2019-05-02T11:51:30+03:00

Никто из тех, кто находился в автобусе, девочке не помог и не купил ей билет. Фото: Влад КОМЯКОВ

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ЧП произошло во вторник, 30 апреля, когда на Новосибирск обрушился ураган. Чтобы не попасть в бурю, как сообщает паблик «Инцидент Новосибирск», школьница села на маршрут № 95. Но уже в автобусе девочка поняла, что потеряла транспортную карту, а денег с собой не было. Несмотря на то, что ветер в городе валил деревья и даже сорвал крышу, кондуктор высадила восьмилетнюю девочку.

Никто из тех, кто находился в автобусе, девочке не помог и не купил ей билет. К счастью, мама ребенка была рядом, и как только девочка ей позвонила, сразу забрала дочку домой.

Комментарии в социальной сети «Вконтакте» на странице «Инцидент Новосибирск» не заставили себя ждать.

- У некоторых кондукторов интеллекта 0. Очень часто это замечаю, - пишут одни.

- Не оправдываю кондуктора, но почему кто-то должен катать бесплатно вашего отпрыска? 50 рублей мелочи так сложно в карман бросить?, - спрашивают другие.

- И никто билет ей не купил, какие все жлобы, - считают третьи.

- У моей дочери нет карманных денег, только проездной. Но ей и ехать всего две остановки: если проездной заканчивается или забыла, то она и пешком дойдет, - рассказывают четвертые.

- Верните человечность и доброту, пожалуйста, - сочувствуют ребенку пятые.

ИСТОЧНИК KP.RU