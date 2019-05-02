В Новосибирске приставы забрали ребёнка у матери, которая стоит на учете в психдиспансере

СЕГОДНЯ 09:48 2019-05-02T10:09:29+03:00

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По решению суда семилетняя девочка должна была проживать с отцом. Однажды, когда ребёнок находился у бабушки, мать забрала её к себе. С той поры, на протяжении 5 месяцев женщина не позволяла общаться с отцом и не отдавала ребёнка.

Одновременно она пыталась через суд добиться права проживать дочери с ней. Но, так как женщина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, ей было отказано.

- Так как бывшая супруга не отдавала ребёнка, отец девочки предъявил исполнительный документ в отдел судебных приставов по Куйбышевскому и Барабинскому районам Новосибирской области. После проведения неоднократных бесед с мамой девочки, ребёнок был передан папе в присутствии сотрудников органов опеки и попечительства, - сообщали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

В настоящий момент девочка вновь проживает с отцом.

ИСТОЧНИК KP.RU