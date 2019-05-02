Им бы в небо: в Новосибирске массово спасают коршунов
Сотрудники Центра реабилитации диких животных по Новосибирской области бьют тревогу и взывают к помощи горожан.
- В прошлые выходные мы подарили небо четырём коршунам, но счастье длилось недолго. За последние сутки к нам поступило сразу пять пострадавших, трое из которых - это коршуны, - рассказали в Центре реабилитации диких животных по НСО.
Сейчас в лазарете у ветеринаров находятся три птицы:
Коршун, предположительно, самец. Сотрудники центра считают, что его расстреляли дробью, осколки которой повредили кости, застряли во внутренних органах.
Коршун самка, попала ослабленной и дезориентированной, вероятнее всего оказалась жертвой минувшей накануне крупной бури. Птице удалось избежать каких-либо травм.
Ещё одна взрослая самка, которая оказалась жертвой автотрассы на глазах неравнодушного человека, который её подобрал и обратился к нам за помощью.
Напомню, что в начале недели «Комсомольская правда» рассказывала о том, как сибиряк подобрал на трассе коршуна, которого по всей видимости сбила проезжавшая машина.
- Она получила перелом плечевой кости правого крыла. К счастью, на фоне крайне повреждённых мягких тканей, у птицы всё ещё есть шанс вернуться в природу до отлёта её сородичей на осеннюю миграцию, - отметили в Центре реабилитации диких животных по НСО.
Сотрудники Центра реабилитации диких животных просят откликнуться горожан.
- Друзья, вызываем к вашей помощи! Операции первых двух коршунов стоили центру больше 10 000 рублей. Перед клиникой образовался долг и без вас нам не потянуть такую сумму, - говорится на официальной страничке Центра реабилитации.
Все подробности можно узнать позвонив по телефону: 8-913-375-21-11
ИСТОЧНИК KP.RU