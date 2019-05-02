2019-05-02T09:02:04+03:00
Общество

Им бы в небо: в Новосибирске массово спасают коршунов

За сутки в Центр реабилитации диких животных поступило сразу пять пострадавших, трое из которых - это коршуны
Денис ТАБАКОВ
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Операции первых двух коршунов стоили центру больше 10 000 рублей. Фото: vk.com/birds54Операции первых двух коршунов стоили центру больше 10 000 рублей. Фото: vk.com/birds54
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Сотрудники Центра реабилитации диких животных по Новосибирской области бьют тревогу и взывают к помощи горожан.

- В прошлые выходные мы подарили небо четырём коршунам, но счастье длилось недолго. За последние сутки к нам поступило сразу пять пострадавших, трое из которых - это коршуны, - рассказали в Центре реабилитации диких животных по НСО.

Сейчас в лазарете у ветеринаров находятся три птицы:

Коршун, предположительно, самец. Сотрудники центра считают, что его расстреляли дробью, осколки которой повредили кости, застряли во внутренних органах.

Коршун самка, попала ослабленной и дезориентированной, вероятнее всего оказалась жертвой минувшей накануне крупной бури. Птице удалось избежать каких-либо травм.

Ещё одна взрослая самка, которая оказалась жертвой автотрассы на глазах неравнодушного человека, который её подобрал и обратился к нам за помощью.

Напомню, что в начале недели «Комсомольская правда» рассказывала о том, как сибиряк подобрал на трассе коршуна, которого по всей видимости сбила проезжавшая машина.

- Она получила перелом плечевой кости правого крыла. К счастью, на фоне крайне повреждённых мягких тканей, у птицы всё ещё есть шанс вернуться в природу до отлёта её сородичей на осеннюю миграцию, - отметили в Центре реабилитации диких животных по НСО.

Сотрудники Центра реабилитации диких животных просят откликнуться горожан.

- Друзья, вызываем к вашей помощи! Операции первых двух коршунов стоили центру больше 10 000 рублей. Перед клиникой образовался долг и без вас нам не потянуть такую сумму, - говорится на официальной страничке Центра реабилитации.

Все подробности можно узнать позвонив по телефону: 8-913-375-21-11

ИСТОЧНИК KP.RU

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