Выпил – за руль: в Новосибирске пьяный водитель протаранил четыре автомобиля

СЕГОДНЯ 07:46 2019-05-02T07:55:15+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 1 мая, во второй половине дня.

Автомобили стояли на светофоре на улице Кошурникова. В этот момент в них на большой скорости въехал пьяный водитель.

- К счастью, обошлось без жертв. На место оперативно прибыли все экстренные службы города. Пьяный водитель был задержан, - сообщили в пресс-службе МАСС.

Как сообщает паблик «АСТ-54», пострадали не менее пяти автомобилей: Lexus, Honda Orthia, «Лада-2114», «Жигули» седьмой модели, Toyota Corolla 2. Также оказался уничтожен забор, разделяющий дорогу и тротуар. Нетрезвого водителя Toyota Corolla 2 на месте задержали очевидцы и передали его полицейским.

Видео: Массовая авария на Кошурникова.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU