2019-05-02T07:09:37+03:00
Общество

Вот так прокатился: в Новосибирске у ребёнка застряла нога в велосипеде

Спасатели МАСС вызволили ногу ребёнка зажатую колесом [ВИДЕО]
Денис ТАБАКОВ
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Спасатели оказали помощь ребёнку, нога которого застряла между рамой велосипеда и колесом.Спасатели оказали помощь ребёнку, нога которого застряла между рамой велосипеда и колесом.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Накануне вечером сотрудники МАСС получили сообщение о необходимости помочь молодому человеку, нога которого застряла между рамой велосипеда и колесом.

Спасатели отправились в Кировский район на ул. Вертковскую.

Уже на месте, оценив ситуацию, сотрудники МАСС решили открутить звёздочку на заднем колесе велосипеда, ослабить натяжение цепи. Отжав колесо от рамы, им удалось освободить ногу ребёнка. Спасательная операция заняла несколько минут. Десятилетний мальчик был передан матери. Врачи скорой медицинской помощи доставили велосипедиста в травмпункт с подозрением на перелом стопы.

Вот так прокатился: в Новосибирске у ребёнка застряла нога в велосипеде.Вчера вечером спасатели МАСС оказали помощь ребёнку, нога которого застряла между рамой велосипеда и колесом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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