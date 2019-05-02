2019-05-02T05:19:23+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 2 мая потеплеет до +12

Погода на день в Новосибирске: 2 мая потеплеет до +12
Денис ТАБАКОВ
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В ближайшие дни столбик термометра будет постепенно расти.В ближайшие дни столбик термометра будет постепенно расти.Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ
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2 мая в Новосибирск возвращаются теплые воздушные массы. В четверг ожидается переменная облачность, возможен дождь, днём около десяти градусов тепла.

- в первой половине дня ясно и без осадков, после обеда возможен дождь, ветер юго-западный 2-3 м/с, - сообщается на сайте «Гисметео.ру». – Дневная температура +8+12 градусов.

Синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» прогнозируют переменную облачность, без осадков, ветер юго-западный 3-8 м/с, температура днём +9+11 градусов.

Начиная со 2 мая в Новосибирскую область возвращаются тёплые воздушные массы. В ближайшие дни столбик термометра будет постепенно расти. Завтра, 3 мая днём воздух прогреется до +15 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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