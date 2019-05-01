Стало плохо на высоте: новосибирские спасатели помогли крановщице с больным сердцем

СЕГОДНЯ 21:49 2019-05-01T21:49:19+03:00

Они спустили женщину на землю и передали ее врачам

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 30 апреля, помощь спасателей понадобилась в Дзержинском районе: там около пяти часов вечера в беду попала крановщица, которая работала на стройплощадке на улице Гоголя.

- Во время работы у женщины появились боли в области сердца, - рассказывают в муниципальной аварийно-спасательной службе. - На место выехал оперативный экипаж спасателей.

К тому моменту, как приехали спасатели, женщине стало немного легче, и она начала сама спускаться с крана.

- Спасатели помогли сибирячки спуститься на землю и передали ее приехавшим врачам «Скорой помощи», - продолжают в муниципальной аварийно-спасательной службе.

Спасатели напоминают: в случае, если вы стали очевидцем происшествия, кто-то из ваших близких или вы сами попали в беду, сразу же обращайтесь за помощью телефонам 112, 051, (383) 231-06-49.

ИСТОЧНИК KP.RU