Стало плохо на высоте: новосибирские спасатели помогли крановщице с больным сердцем
Во вторник, 30 апреля, помощь спасателей понадобилась в Дзержинском районе: там около пяти часов вечера в беду попала крановщица, которая работала на стройплощадке на улице Гоголя.
- Во время работы у женщины появились боли в области сердца, - рассказывают в муниципальной аварийно-спасательной службе. - На место выехал оперативный экипаж спасателей.
К тому моменту, как приехали спасатели, женщине стало немного легче, и она начала сама спускаться с крана.
- Спасатели помогли сибирячки спуститься на землю и передали ее приехавшим врачам «Скорой помощи», - продолжают в муниципальной аварийно-спасательной службе.
Спасатели напоминают: в случае, если вы стали очевидцем происшествия, кто-то из ваших близких или вы сами попали в беду, сразу же обращайтесь за помощью телефонам 112, 051, (383) 231-06-49.
ИСТОЧНИК KP.RU