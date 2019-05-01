Виновата буря: в Новосибирске спасают птиц, пострадавших во время урагана
Ураган, обрушившийся накануне Первомая на Новосибирск, принес много неприятностей не только водителям и пешеходам, но и птицам. Буквально за считанные часы сразу несколько пернатых подопечных появились в Центре реабилитации диких животных.
- Одна из пострадавших птиц – это самец свиристели: к нам центр он попал 1 мая после бури, - рассказывают волонтеры. – У него черепно-мозговая травма средней тяжести, из-за чего сейчас птица довольно апатична. Но есть все шансы на восстановление.
Другой питомец – это чёрный коршун: у птицы нет перелов, но она пока еще слабая и плохо ориентируется.
Но самое тяжелое состояние у третьего подопечного – пернатого дятла, который тоже попал в центр 1 мая.
- Наиболее вероятна тяжёлая черепно-мозговая травма. Находится в состоянии глубокого угнетения, прогнозы печальные, - говорят волонтеры.
У коршуна есть все шансы выздороветь. Фото: Центр реабилитации диких животных.
ИСТОЧНИК KP.RU