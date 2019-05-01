«Люди просто сидели и варились»: новосибирцы задыхались из-за духотыво время фильма «Мстители. Финал»

СЕГОДНЯ 16:51 2019-05-01T16:51:21+03:00

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Историю о том, как она сходила на фильма «Мстители. Финал» в новосибирский кинотеатр «Кронверк Синема», сибирячка написала в группе revizor.nsk. Вот что рассказала женщина:

- Мы попали в 10 зал, там всего 6 рядов: зал был занят на 97%, пару мест только пустовало. И было просто невыносимо душно, - рассказывает сибирячка. – Мой отец смог выдержать только час, после чего ушёл и ждал остальные два часа в машине. Через пару минут за ним с вещами последовали ещё несколько человек и не вернулись: видимо, тоже не выдержали эту пытку. 3 часа 30 минут люди просто сидели и варились!

А что сотрудники кинотеатра? Они хотя бы пытались помочь?

- До начала фильма нам любезно открыли запасной выход, чтобы создать хоть какое-то подобие вентиляции. Помогло совсем немного, но потом дверь закрыли, так как от неё шёл свет, - продолжает зрительница. - В течение сеанса девушка-контролер заходила несколько раз и, наверное почувствовав духоту, решила открыть входную дверь под конец фильма, чтобы хоть какой-то воздух попадал.

ИСТОЧНИК KP.RU