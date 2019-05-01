Сверху упал молот: в Новосибирской области рабочий погиб во время резки металла
ЧП случилось во вторник, 30 апреля, в деревне Погорелка: там во время резки металла погиб рабочий.
- После продажи совхоза Осинцовский началась масштабная срезка железа и разборка доильных корпусов, - сообщается на странице группы «Подслушано Чаны». - Во время работ по срезу металла погиб человек: он не соблюдал технику безопасности, и на него сверху упал молот.
От полученных травм мужчина скончался на месте трагедии. Причем о том, что с ним случилась беда, коллеги поняли не сразу:
- Погибшего обнаружили только после поднятия и погрузки металла под конец рабочего дня, - продолжают в группе «Подслушано Чаны».
Как сообщают очевидцы, этот мужчина с райцентра Чаны: он трудился на разборке корпусов неофициально,и у него остались жена и трое детей.
ИСТОЧНИК KP.RU