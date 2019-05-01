Сверху упал молот: в Новосибирской области рабочий погиб во время резки металла

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-01T11:07:41+03:00

От полученных травм мужчина скончался на месте ЧП: врачам спасти его не удалось. Фото: Влад КОМЯКОВ

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ЧП случилось во вторник, 30 апреля, в деревне Погорелка: там во время резки металла погиб рабочий.

- После продажи совхоза Осинцовский началась масштабная срезка железа и разборка доильных корпусов, - сообщается на странице группы «Подслушано Чаны». - Во время работ по срезу металла погиб человек: он не соблюдал технику безопасности, и на него сверху упал молот.

От полученных травм мужчина скончался на месте трагедии. Причем о том, что с ним случилась беда, коллеги поняли не сразу:

- Погибшего обнаружили только после поднятия и погрузки металла под конец рабочего дня, - продолжают в группе «Подслушано Чаны».

Как сообщают очевидцы, этот мужчина с райцентра Чаны: он трудился на разборке корпусов неофициально,и у него остались жена и трое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU