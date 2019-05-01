Андрей Травников прошел в колоне с 23 тысячами новосибирцев
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в шествии, посвященном Первомаю. Вместе с главой региона по Красному проспекту от улицы Крылова до площади Ленина прошли мэр Анатолий Локоть, председатель Заксобрания Андрей Шимкив и председатель Совета депутатов города Дмитрий Асанцев, а также представители разных предприятий, трудовых династий Новосибирска. В целом в шествии приняли участие порядка 23 тысяч человек.
— В России много профессиональных праздников, но Первомай — особенный, потому что именно в этот день принято поздравлять всех тружеников, каждого человека труда, вне зависимости от профессии и рода деятельности. День весны и труда — это праздник, объединяющий россиян самых разных поколений и профессий. В этот день принято говорить слова благодарности человеку труда, — отметил Андрей Травников.
Главными героями праздника стали семейные трудовые династии Новосибирской области, общий стаж которых насчитывает несколько сотен лет. Также в митинге приняли участие представители законодательной власти, сотрудники правительства Новосибирской области. В целом в регионе в честь Праздника весны и труда проходит более 500 различных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU