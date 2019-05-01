2019-05-01T08:21:27+03:00
Общество

Андрей Травников прошел в колоне с 23 тысячами новосибирцев

Всего в День солидарности трудящихся в регионе проходит более 500 разных мероприятий
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Андрей Травников принял участие в шествии в честь Первомая. Фото: nso.ruАндрей Травников принял участие в шествии в честь Первомая. Фото: nso.ru
Изменить размер текста:

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в шествии, посвященном Первомаю. Вместе с главой региона по Красному проспекту от улицы Крылова до площади Ленина прошли мэр Анатолий Локоть, председатель Заксобрания Андрей Шимкив и председатель Совета депутатов города Дмитрий Асанцев, а также представители разных предприятий, трудовых династий Новосибирска. В целом в шествии приняли участие порядка 23 тысяч человек.

— В России много профессиональных праздников, но Первомай — особенный, потому что именно в этот день принято поздравлять всех тружеников, каждого человека труда, вне зависимости от профессии и рода деятельности. День весны и труда — это праздник, объединяющий россиян самых разных поколений и профессий. В этот день принято говорить слова благодарности человеку труда, — отметил Андрей Травников.

Главными героями праздника стали семейные трудовые династии Новосибирской области, общий стаж которых насчитывает несколько сотен лет. Также в митинге приняли участие представители законодательной власти, сотрудники правительства Новосибирской области. В целом в регионе в честь Праздника весны и труда проходит более 500 различных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24