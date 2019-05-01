2019-05-01T07:31:15+03:00
Общество

С лозунгами под снегом: тысячи новосибирцев поучаствовали в первомайской демонстрации

Даже непогода не испортила сибирякам праздничного настроения
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
В демонстрации поучаствовали тысячи сибиряков.В демонстрации поучаствовали тысячи сибиряков.Фото: Даба ДАБАЕВ
Изменить размер текста:

Если накануне Первомая столбик термометра показывал почти 20 градусов, то в праздник новосибирцам пришлось померзнуть: было всего ноль градусов и пошел снег. Но непогода не помешала новосибирцам прийти на демонстрацию:

- Пришло несколько тысяч человек: Сколько примерно даже близко не скажу, несколько тысяч точно, - рассказал корреспондент «Комсомольской правды» Даба Дабаев, который вместе с участниками демонстрации отправился по Красному проспекту к площади Ленина. – Молодежи в колонне больше половины, если не большинство. Есть и ребятишки, хотя из-за холода немногие взяли детей с собой.

Кстати, после демонстрации всех участников ждет праздничный концерт. А в 12.00 начнется молодежное шествие: колонны двинутся от перекрестка Красного проспекта и улицы Гоголя.

И-за холода немногие участники привели с собой детей. Фото: Даба ДАБАЕВ

И-за холода немногие участники привели с собой детей.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24