С лозунгами под снегом: тысячи новосибирцев поучаствовали в первомайской демонстрации

СЕГОДНЯ 07:31 2019-05-01T07:31:15+03:00

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Если накануне Первомая столбик термометра показывал почти 20 градусов, то в праздник новосибирцам пришлось померзнуть: было всего ноль градусов и пошел снег. Но непогода не помешала новосибирцам прийти на демонстрацию:

- Пришло несколько тысяч человек: Сколько примерно даже близко не скажу, несколько тысяч точно, - рассказал корреспондент «Комсомольской правды» Даба Дабаев, который вместе с участниками демонстрации отправился по Красному проспекту к площади Ленина. – Молодежи в колонне больше половины, если не большинство. Есть и ребятишки, хотя из-за холода немногие взяли детей с собой.

Кстати, после демонстрации всех участников ждет праздничный концерт. А в 12.00 начнется молодежное шествие: колонны двинутся от перекрестка Красного проспекта и улицы Гоголя.

И-за холода немногие участники привели с собой детей.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU