Уснул за рулем: под Новосибирском столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 06:48 2019-05-01T06:48:28+03:00

К счастью, никто из водителей не пострадал

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В среду, 1 мая, серьезная авария произошла под Новосибирском: по дороге в аэропортв городе Обь столкнулись минивэн Mazda Premacy и седан Renault Logan.

- По словам водителя Mazda Premacy, за рулём второй иномарки находился пьяный мужчина, который уснул прямо за рулем, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Владелец Renault Logan подрезал второе авто, после чего его машина врезалась в отбойник и перевернулась на крышу.

К счастью, обошлось без пострадавших: никто из водителей не получил тяжелых травм. А вот покореженные машины придется ремонтировать:

- У Renault Logan видны многочисленные повреждения передней части автомобиля, а второй иномарки повреждено крыло справа и передний бампер, - продолжают в новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

ИСТОЧНИК KP.RU