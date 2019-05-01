Погода на день в Новосибирске: 1 мая будет плюс 6 градусов

СЕГОДНЯ 05:22 2019-05-01T05:22:44+03:00

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1 мая погода преподнесет сибирякам неприятный сюрприз: после потепления в начале неделе в Новосибирске снова похолодает, возможны дождь и мокрый снег.

- Днем по области будет плюс 4 - плюс 9 градусов (непосредственно в Новосибирске - плюс 4 - плюс 6 градусов), ночью похолодает до 0 – минус 5 градусов (при прояснениях возможно похолодание до минус 10 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. – В некоторых районах ожидаются грозы, порывы ветра будут достигать 23 метра в секунду.

На «Яндексе» прогноз куда прохладнее: по данным сайта, днем воздух прогреется всего до плюс 2 градусов, а ночью похолодает до минус 4 градусов, при этом в Новосибирске пойдет снег. А вот на «Гисметео» данные куда оптимистичнее: днем столбик термометра покажет плюс 6 градусов, ночью – минус 1 градус.

Зато 2 мая погода будет куда лучше: днем потеплеет до плюс 9 – плюс 11 градусов, так что обязательно отправляйтесь на прогулку.

ИСТОЧНИК KP.RU