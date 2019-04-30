«Это шоу бизнес, детка»: мама участницы «Голос. Дети» высказалась о скандальном финале проекта

СЕГОДНЯ 20:27 2019-04-30T20:27:04+03:00

Вика отлично показала себя на проекте, но в финал не попала. Фото: соцсети.

Изменить размер текста: A A

Споры вокруг победы дочери Алсу в шоу «Голосю Дети» все не стихают, и о самом проекте решила высказаться мама одной из маленьких участниц – Вики Николаевой. 9-летняя девочка была одной из самых заметных на проекте: школьницу постоянно сравнивали с Пелагеей – очень уж она похожа на знаменитую певицу в детстве. Но попала Вика в команду к другому наставнику – Валерию Меладзе – и в финал не прошла.

А мама Вики Николаевой после неожиданного финала проекта высказалась о самом проекте и победе Микеллы Абрамовой.

- У шоу «Голос. Дети», как и у всего, есть обратная сторона медали, - считает Елена. - Она называется «Это шоу бизнес, детка»! И мы тоже получили в этом большой опыт…

Правда, и положительных эмоций на проекте было тоже много:

- В душе и радость, и грусть, и опустошение. Это знаете, когда к чему то очень долго идёшь, а потом все пролетает в одно мгновение, - написала Елена, и обратилась уже к своей дочке: – «Голос. Дети» - это только начало твоего прекрасного пути! Это опыт! Продолжай мечтать! А мы всегда будем рядом!

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Ну что делать, мы в таком мире живем»: мама Роберта Багратяна отреагировала на результаты скандального финала шестого сезона шоу «Голос.Дети»

Пока Интернет бушует об итогах зрительского голосования, юные артисты всей своей командой отправляются в батутный центр (подробности)

«Для Светланы это был очень трудный день»: продюсер Лободы прокомментировал финал детского «Голоса»

На Первом канале состоялся долгожданный финал проект «Голос. Дети». Многие были уверены: победит или Роберт Багратян, или талантливая девочка Нина Чеснер из команды Светланы Лободы. А стала победительницей 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и ее супруга Яна Абрамова. (подробности)

Девочка обернула Меладзе и рассмешила Пелагею, спев песню ВИА ГРЫ.

ИСТОЧНИК KP.RU