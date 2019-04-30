Сорвало крышу, помяло автомобили: по Новосибирску пронесся ураган

СЕГОДНЯ 12:50 2019-04-30T12:50:46+03:00

Изменить размер текста: A A

На Новосибирск обрушился сильный ветер. В результате повреждено несколько машин, в одной из них, как сообщают в местных пабликах, находился человек.

— На улице Петухова дерево упало на машину, в которой находился человек. Пострадал, но жив. Руки были в крови, — рассказывают очевидцы в группе «Инцидент. Новосибирск».

На улице Дунайской повреждено здание — ветром снесло крышу, она упала на, стоящий рядом, автомобиль. Также в соцсетях сообщают о еще одном упавшем на машину дереве, это случилось на улице Петухова.

Четвертая авария на улице Телевизионной — крыша упала на припаркованное авто.

На автомобили падают деревья. Фото: vk.com/incident_nsk

Куски кровли на другом автомобиле. Фото: vk.com/incident_nsk

ИСТОЧНИК KP.RU