Сорвало крышу, помяло автомобили: по Новосибирску пронесся ураган
На Новосибирск обрушился сильный ветер. В результате повреждено несколько машин, в одной из них, как сообщают в местных пабликах, находился человек.
— На улице Петухова дерево упало на машину, в которой находился человек. Пострадал, но жив. Руки были в крови, — рассказывают очевидцы в группе «Инцидент. Новосибирск».
На улице Дунайской повреждено здание — ветром снесло крышу, она упала на, стоящий рядом, автомобиль. Также в соцсетях сообщают о еще одном упавшем на машину дереве, это случилось на улице Петухова.
Четвертая авария на улице Телевизионной — крыша упала на припаркованное авто.
На автомобили падают деревья. Фото: vk.com/incident_nsk
Куски кровли на другом автомобиле. Фото: vk.com/incident_nsk
ИСТОЧНИК KP.RU